Силы ПВО РФ за четыре часа сбили десять дронов ВСУ над регионами России

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Противник пытался атаковать четыре города в период с 09:00 до 13:00 по Москве.

Средства противовоздушной обороны Российской Федерации (ПВО РФ) за четыре часа перехватили и уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В официальном Telegram-канале военного ведомства сказано, что противник пытался атаковать четыре города в период с 09:00 до 13:00 по Москве.

За это время ВС РФ в небе над Белгородской и Московской областями уничтожили по три беспилотника, а над Архангельской и Калужской областями — по два БПЛА.

С начала проведения специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин сообщил в феврале 2022-го, российские регионы постоянно подвергаются атакам со стороны украинских вооруженных формирований. Последователи киевского режима для ударов применяют не только дроны, но и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь с 22 на 23 ноября боевики ВСУ атаковали девять российских городов, включая Воронеж, Смоленск и Брянск. Всего ПВО РФ сбили 75 вражеских БПЛА.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.