США обсуждают передачу Tomahawk Украине после заключения мирной сделки

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американские чиновники рассматривают это как «гарантию безопасности».

Вашингтон может передать Киеву Tomahawk после достижения мирного соглашения, рассматривая это как «гарантию безопасности». Об этом сообщает The Washington Post.

По словам источника издания, дипломатические представители США считают, что ключевым вопросом в предстоящих мирных переговорах остается «обеспечение безопасности Украины».

По их мнению, ввод европейских войск в Незалежную не является достаточной «силой сдерживания» для России. Вместо этого они считают адекватной альтернативой передачу ВСУ крылатых ракет, обладающих высокой дальностью полета и представляющих прямую угрозу для регионов РФ, причем не только приграничных.

Сторонники этой версии верят в «благоразумие» киевского режима и считают, что Украина не станет использовать эти меры без причины лишь потому, что в этом случае лишится поддержки США и Европы.

Ранее 5-tv.ru писал, что передача Киеву ракет Tomahawk может радикальным образом повлиять на ход украинского конфликта, приведя к ядерной эскалации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.