Пару недель назад в Незалежной развернулся громкий коррупционный скандал с участием Зеленского.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило обвинение против секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Политик пояснил: Умерова подозревают в хищении бюджетных денег. На него, как подчеркнул Гончаренко, также записана часть «общака», которую вывели в страны Персидского залива.

«Год назад я постоянно говорил, что Умерова нужно уволить. Все мне отвечали, что нет более порядочного человека, чем он, что это большой профессионал и невероятный специалист», — написал депутат, подчеркнув, что искренне возмущен сложившейся ситуацией.

Также Алексей Гончаренко заявил, что действия главы киевского режима Владимира Зеленского и близких к нему людей стали причиной начала грандиозного коррупционного скандала. По мнению депутата, именно друзья действующего главы Незалежной воровали деньги, направленные в первую очередь на защиту страны.

* — внесен в РФ в список террористов и экстремистов.