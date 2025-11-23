Уиткофф и Рубио прибыли в Женеву для обсуждения мирного плана по Украине

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

Делегации Вашингтона и Киева провели предварительное совещание.

Спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио находятся в Женеве для переговоров вокруг разработанного Вашингтоном плана мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Reuters.

Авторы статьи пишут со ссылкой на неназванного американского чиновника, что на этой встрече стороны рассчитывают прояснить последние детали и разработать соглашение, которое будет учитывать интересы Киева. Однако никакая сделка не получит согласования до того, как Трамп и Зеленский проведут новую встречу, подчеркнул инсайдер.

Ранее были опубликованы кадры прибытия в Швейцарию борта с надписью Ukrainian Air Forces — самолет приземлился в аэропорту Женевы. Утром состоялись предварительные координационные совещания официальных представителей Вашингтона и Киева.

Белый дом наряду с Уиткоффом и Рубио представляет министр ВС США Дэниел Дрисколл, а украинскую делегацию возглавляет глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марко Рубио назвал мирный договор, предложенный Вашингтоном, прочной основой для текущих переговоров между Россией и Украиной.

