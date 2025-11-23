Фото: www.globallookpress.com/Huang Jingwen

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Документ утвердили без участия США.

Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР. Об этом говорится на сайте Кремля.

В тексте документа 122 позиции. Они относятся к разным международным вопросам. Например, в тексте есть главы, посвященные мерам по предотвращению стихийных бедствий, эффективному использованию природных ископаемых и даже искусственному интеллекту.

Примечательно то, что данная декларация, как сообщало агентство Reuters, была принята без участия США. К тому же Аргентина не поддержала документ. Она сделала это якобы из-за геополитических разногласий. Несмотря на это, пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья пояснил: утвержденный документ «не подлежит пересмотру».

«У нас был целый год работы над этим принятием [декларации], и прошедшая неделя была довольно напряженной», — заявил Магвенья.

Саммит «Группы двадцати» прошел 21 и 22 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). На встрече российскую делегацию возглавлял заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин.

Ранее 5-tv.ru писал, что российских журналистов не пустили на пресс-конференцию канцлера ФРГ Фридриха Мерца на саммите G20.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.