Возгорание на Шатурской ГРЭС в Подмосковье произошло из-за атаки дронов ВСУ

Огонь уже локализован.

Возгорание на Шатурской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Московской области произошло в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Беспилотники противника атаковали ГРЭС утром 23 ноября. Часть из них была успешно уничтожена дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ.

«Несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил: электроснабжение в городе не нарушено. По его словам, переключение на резервные линии выполнено оперативно. Однако, чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, в округ были отправлены передвижные блочно-модульные котельные.

«Ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет», — пояснил Воробьев.

Ранее 5-tv.ru писал, что в муниципальном округе Шатура загорелись четыре трансформатора. В ликвидации огня привлечены 137 человек и 49 единиц техники.

