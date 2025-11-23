Экс-президент Бразилии Болсонару пытался снять электронный браслет с помощью паяльника

Фото: Reuters/Mateus Bonomi

Попытка не увенчалась успехом, поврежденное устройство все равно передало сигнал полиции.

Бывшему президенту Бразилии Жаир Болсонару надоело под домашним арестом, и он решил снять электронный браслет с ноги. Чтобы реализовать свой план, он попробовал вывести прибор из строя с помощью паяльника. Об этом сообщают журналисты агентства Reuters со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Отмечается, что в разговоре с полицией Болсонару подтвердил, что пытался вскрыть застежку на браслете. Несмотря на повреждение, устройство передало соответствующий сигнал органам правопорядка. Его направили на экспертизу. Экс-президент продолжает находиться под арестом.

Поврежденный электронный браслет Жаира Болсонару. Reuters/SEAPE

Болсонару арестовали из-за подозрений в подготовке побега. В сентябре 2023 года его признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти нынешнего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По версии следствия, политик планировал переворот после своего поражения на выборах в 2022-м. Его приговорили к 27 годам и трем месяцам тюрьмы.

Экс-президент пытается обжаловать свой приговор. Его адвокаты заявляют о чрезмерности ареста как меры пресечения и настаивают, что он и так находится под постоянным наблюдением полиции. Тем временем агентство Bloomberg, сообщая об аресте, подчеркивало, что судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес вписал в постановление «реальную угрозу», что Болсонару может скрыться от правосудия в иностранном посольстве.

Ранее, писал 5-tv.ru, советник по национальной безопасности США и государственный секретарь Марко Рубио назвал ситуацию с бывшим бразильским лидером «охотой на ведьм» и пригрозил ответными мерами на обвинительный приговор.

