«Воспоминания будут потеряны»: внучка Кеннеди сообщила о смертельном диагнозе

Девушке пришлось пройти несколько курсов химиотерапии и две трансплантации костного мозга.

У внучки бывшего 35-го президента США Джона Кеннеди, Татьяны Шлоссберг, врачи диагностировали рак крови в терминальной стадии. Об этом она рассказала в собственном эссе, опубликованном в издании The New Yorker в 62-ю годовщину убийства ее деда.

По словам 35-летней Шлоссберг, диагноз ей поставили в мае 2024 года, сразу после рождения второго ребенка. Тогда врачи обратили внимание на повышенное количество лейкоцитов в ее анализах и постановили неутешительный диагноз — «острый миелоидный лейкоз» с редкой мутацией, который в основном наблюдается у пожилых пациентов.

После этого, Татьяна прошла несколько курсов химиотерапии и две трансплантации костного мозга. Во время последнего обследования, ее лечащий врач сообщил, что онкологическое заболевание перешло в последнюю стадию и, предположительно, женщине осталось жить около года.

«Возможно, мой мозг сейчас воспроизводит мою жизнь, потому что у меня терминальный диагноз, и все эти воспоминания будут потеряны», — написала Татьяна Шлоссберг.

Татьяна Шлоссберг не только дочь дипломата Кэролайн Кеннеди и дизайнера Эдвина Шлоссберга, но и журналист в области экологии. Она окончила Йельский и Оксфордский университеты, получила степень магистра американской истории. Кроме того, Татьяна была научным и климатическим репортером таких крупных изданий как New York Times, The Washington Post, Vanity Fair и Bloomberg.

