Отдых по-умному: россиянам перечислили самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Важно понять, на чем сделать акцент: на деньгах или досуге.

Длинные месяцы максимально выгодны в финансовом плане, чтобы уйти в отпуск в 2026 году. При этом, если работник хочет больше отдохнуть, можно объединить отпуск с январскими или майскими праздниками. Об этом в беседе с ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По словам эксперта, если важна сумма отпускных, то идеальными для планирования отдыха будут месяцы, где рабочих дней больше. В 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.

Если же для сотрудника важно большее количество выходных дней, то стоит брать отпуск в январе и мае 2026 года, поскольку в эти месяцы есть государственные праздники. Они, согласно Трудовому кодексу РФ, не входят в отпуск, поэтому работник может меньше потратить дней отдыха или наоборот — удлинить их.

Машаров уточнил, что «стоимость» одного рабочего и отпускного дня не одинакова. Зарплата начисляется за фактически отработанные дни, тогда как отпускные — за все календарные дни по среднему заработку за последний год, исключая государственные праздники.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ближайшие новогодние праздники станут для россиян самыми продолжительными впервые за последние 12 лет.

