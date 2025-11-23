«Любимое место»: SHAMAN вышел на балкон к фанатам и спел с ними хит «Душа нараспашку»

SHAMAN вышел на балкон и спел вместе с фанатами на концерте в Кремле

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Артист пожал руки своим поклонникам на концерте в Кремле.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, спел песню «Душа нараспашку» вместе со зрителями на балконе концертного зала Государственного Кремлевского дворца. Стоя на сцене, певец заявил, что балкон — его любимое место в доме, а потом отправился к своим поклонникам в эту зону. Они приветствовали исполнителя стоя, пожимали ему руку и подпевали.

Большой сольный концерт SHAMAN был посвящен его 34-му дню рождения. Программу он назвал «30 лет на сцене», что связано с ранним началом творческого пути. По словам певца, первую запись его голоса сделала мама, когда ему был год, а в четыре он уже выступал перед публикой. В ходе шоу транслировались фото из семейного архива Дронова, он также реконструировал ту самую детскую запись.

Представление прошло в формате музыкального и театрализованного шоу, а также беседы со зрителем. С юмором исполнитель рассказывал о своей карьере, вспоминал первые гастроли, встречи со знаменитыми коллегами, а потом обратился к себе маленькому — пожелал делать то, что он любит всем сердцем, открываться миру и благодарить судьбу за исполнение мечты. На сцене именинника поддержали его протеже Никита Осин и народный артист РФ Григорий Лепс.

Пятого октября SHAMAN женился на своей возлюбленной — главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Регистрация брака прошла в Донецке, перед этим пара побывала в храме Петра и Февронии и получила благословение от протоиерея. На церемонии присутствовали только глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и состав группы артиста.

Сыграть свадьбу молодожены тоже планируют. Ранее 5-tv.ru выяснял, каким будет их праздник и кто из знаменитостей согласился на нем выступать.

