Богородский маньяк: в Подмосковье задержан предполагаемый убийца нянь

Подозреваемого ждет тщательное исследование психики.

В подмосковном Ногинске задержали 46-летнего местного жителя, которому очень нравится цифра 27, у него день рождения 27-го, потому число считал магическим и называл себя «великим оккультистом». Так вот его подозревают в убийстве двух женщин и насилии еще надо двумя. По версии следствия, он заманивал их к себе в дом через интернет под видом поиска няни для своего девятилетнего сына. Далее женщин накачивал наркотиками, приковывал наручниками и насиловал.

Одна из нянь пропала 27 июля после такого «собеседования». Вторая — 27 октября. Сам он все отрицает. Но есть показания третьей жертвы, которая сумела сбежать. Расследование корреспондента «Известий» Евгения Наприенко.

Тихие улицы Подмосковья. Соседи могли только догадываться, что многие месяцы за забором одной из дач творились жуткие вещи.

Владелец дачного участка, Дмитрий Артамошин, подозревается в жестоком убийстве двух девушек. В окружении силовиков он показывает, куда мог спрятать тела.

«Идеальный» отец ищет няню для сына, так начинался кошмар для девушек в этом дачном доме. Власова Мария, Анна Терентьева, Алена Болотова. Двое из них числятся бесследно пропавшими. Все они в разное время приехали работать няней 9-летнего ребенка в этот дом.

Дмитрий Артамошин в соцсетях — заботливый отец-одиночка. Его сын, самый невинный участник этой истории, невольно стал живой приманкой. Как только девушки проходили собеседование, сразу приступали к обязанностям. А спустя неделю, по версии следствия, Артамошин заставлял их принимать наркотики, насиловал и убивал. Лишь одной удалось сбежать.

«Я три раза была на грани жизни и смерти, но при этом я смогла выбраться, потому что эмоциональный фон, я его подчеркнула до такой степени, что он решил все-таки отпустить меня. У меня были только гематома и смещение челюсти», — вспоминает пострадавшая Анна Терентьева.

Анна не стала обращаться в полицию. Заявления написали родственники двух других жертв. 19-летняя Алена уехала работать из Королева. 25-летняя Мария из Москвы. Обе исчезли с разницей в три месяца. И последнее место, где их видели — один и тот же дом в Подмосковье.

Карта. Сначала идет линия из Королева в дом преступника. Дальше появляется линия из Москвы в дом преступника. Рядом два фото Алены и Марии с датами пропажи. Алена — 27 июля. Мария — 27 октября.

Именно здесь жил их работодатель. Преступник удерживал девушек в этом двухэтажном доме, который немного отличается от рядом стоящих. Территория — большая. На ней сразу несколько построек, квадроциклы и машина.

Но главная тайна остается нераскрытой, пропавшие до сих пор не найдены. Их судьба неизвестна. Девушки были открытыми. Алена любила снимать видео под музыку. Мария и вовсе рассказывала многое из повседневной жизни и искренне смеялась на камеру.

«Эти девушки, наверное, помогали ему в воспитании ребенка, ухаживали, и потом вроде как бы содержали его дом. Он предприимчивый человек. Я знаю, что занимался бизнесом, продавал машины», — рассказала соседка Дмитрия Артамошина Лариса Наумкина.

Одна из девушек активно вела соцсети. Там пугающе идеалистическая картина. Осенние фото с роскошными букетами, трогательные кадры с сыном Артамошина. Вот Мария за рулем машины своего работодателя. Но последний пост, в день исчезновения, полон грусти. Словно прощание, которое никто не успел прочесть.

«Вначале ты чего-то ждешь. Очень долго. Веришь, надеешься, проверяешь. А потом приходит чувство: „Спасибо, не надо“. И не надо вот этого. Как же так, это же обстоятельства, как ты не понимаешь? Понимаю. Принимаю. Но уже не хочу», — цитата последнего поста телеграмм канала.

Нянь и новых подруг Артамошин стал искать весной, после такой же загадочной пропажи супруги. Дмитрий писал в соцсети отчаянные посты о ее поиске. Но быстро прекратил. Соседи супругов уверяют, что их семейная жизнь не была идеальной.

«Он ее пристегивал наручниками к батарее насиловал ее. Ну, прямо в прямом смысле, честно говорю, и заставлял употреблять наркотики. Все эти увечья, которые он с ней делал, он записывал на видео», — сообщил сосед Дмитрия Артамошина Евгений Гаврилов.

Знакомые семейной пары рассказывают, жена Артамошина сбежала в Петербург. Где именно она сейчас — неизвестно.

«Она мне звонит, помоги, пожалуйста, мне сбежать, я хочу сбежать. Я говорю, хорошо. Ну, потому что мне стало страшно за нее, потому что я уже понимал, что там, я уже начал видеть на руках синяки. Я, когда приезжал, видел ее запуганные глаза, что при нем она просто ходит, молчит», — вспоминает сотрудник Дмитрия Артамошина Роман Романов.

Роман был знаком и с другой исчезнувшей. С Аленой Болотовой. С ней Артамошин приезжал в гости.

«Вот один из крайних разов, когда они приехали в гости, вот они вдвоем были, отчетливо заметно, что они в наркотическом состоянии пребывают», — отметил сотрудник Дмитрия Артамошина Роман Романов.

Сейчас родственники пропавших девушек активно занимаются поисками. Мама Марии Власовой все время работы дочери ничего не подозревала. Та каждый день выходила с ней на связь.

Сын человека, которого в сети уже прозвали маньяком, сейчас живет с бабушкой. Дмитрия Артамошина уже задержали. Следователи вменяют ему сразу несколько статей уголовного кодекса — убийство, изнасилование и склонение к употреблению наркотиков. На всех допросах он неразговорчив. Подозреваемый все еще не признал свою вину. Его ждет тщательное исследование психики. Следствию предстоит выяснить, где пропавшие няни и кто еще мог стать жертвой Артамошина.

