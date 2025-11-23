Хитрый ход: банки предложили запретить маркетплейсам инвестировать в скидки

Фото, видео: Манзюк Александр/ТАСС;5-tv.ru

К чему может привести введение таких мер?

Когда вот так в открытом небе соревнуются страны и технологии — это честная конкуренция, а когда США навязывают свои стандарты блоку НАТО, чтобы иметь преимущества в продаже оружия — это подковерные игры. Вопрос о честной конкуренции внезапно возник и на российском финансовом рынке.

Крупнейшие банки направили в Государственную Думу письмо. Точнее даже два друг за другом, в которых попросили депутатов законодательно вмешаться в бонусные программы на маркетплейсах. Особенно жестким получилось первое письмо, где фактически предлагалось запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы.

Понятно, что это вызвало волну возмущения, поскольку банки пытались отменить скидки и еще таким хитрым ходом через законодателей. Поэтому уже на следующий день банки направили новое письмо с разъяснением позиций, мол, они не против скидок и бонусов как таковых, а только против того, чтобы их давали только при оплате картами «своих» банков-партнеров.

Понятно, что речь про Ozon и Wildberries прежде всего. Онлйан-площадки совершенно резонно указывают, что у многих банков есть свои привязанные торговые площадки и никто их там не ограничивает, а значит заход через Думу имеет лишь одну цель — «уничтожить конкурентов». И добавили, что в случае принятия запрета цены для потребителей вырастут на 15–20%.

Самое удивительное в этой истории, что та же Дума вот только летом приняла закон о платформенной экономике, который и в силу даже вступить не успел, а такую тему как скидки и бонусы не рассматривали вообще. Так что возможна такая ситуация, что пока закон ждет своего часа, его поправят и устранят недоделки, но без ущерба для потребителей. Тем более, что когда надо, депутаты умеют работать быстро.

И помогли России обогнать США и всю Европу по бюджету. У нас он есть бюджет на будущий год. А у остальных — нет. И не факт, что до нового года там успеют. А у нас вместе с бюджетом был принят еще и пакет поправок в налоговый кодекс.

И тем же депутатам удалось внести важные поправки в поддержку предпринимателей — и теперь, не сразу, а постепенно будут снижать порог дохода для уплаты НДС на упрощенной и патентной системах налогообложения. А также бизнесмены получили «право на ошибку». Тех, кто впервые будет платить по новой схеме и ошибется, не будут привлекать к ответственности. В целом, учитывая дефицит бюджета, очень косметические нововведения.

Финансовый блок правительства демонстрирует уверенность, что все под контролем. И вот, исходя из уверенности в своих силах, вывели на Мосбиржу для публичных торгов акций корпорации ДОМ.РФ, она отвечает за жилье и ипотеку. Событие неординарное, впервые за почти 20 лет госкорпорация вышла на биржу.

Напутствовал в свободное плавание лично министр финансов, мол, пусть покажут дорогу другим.

«Важно показать, что государственные компании такие же эффективные. Они платят дивиденды и могут быть интересны как для розничных, так и институциональных инвесторов. Уверен, что это IPO будет не последним, в будущем увидим такие же выходы госкомпаний на финансовый рынок», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Привлеченные на IPO ДОМ. РФ деньги пойдут на новые ипотечные программы, секьюритизацию займов и строительство арендного жилья — то, что нужно миллионам семей.