Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Комбинация FPV-дронов и авиаударов дает результат — штурмовые группы успешно продвигаются и зачищают укрепрайоны украинских боевиков.

Четырнадцать стран НАТО вернули обязательный призыв в той или иной форме. Среди них Нидерланды, Чехия, Швеция, Латвия, Литва, Дания и другие, ранее считавшиеся противниками милитаризма. Германия опять же обсуждает такую возможность. А если на Украине мир, неужели разбирать военные заводы? Этот маховик милитаризации Европы не так просто будет остановить, если это вообще возможно.

Как раз в эти дни мир вспоминал, во что это вылилось 80 лет назад. В эти дни начался Нюрнбергский процесс. Впервые в истории руководителей государства судили за развязывание агрессивной войны. Впервые в истории появились понятия «преступление против человечности» и «геноцид». Впрочем, уже тогда между странами-победительницами возникли споры, и вскоре мир погрузился в холодную войну, а тысячи нацистских военных преступников оказались востребованы в борьбе с Советским Союзом. Вот так.

От «Известий» в Нюрнберге работал легендарный журналист, художник-карикатурист Борис Ефимов. К тому времени уже заслуженный мастер, личный враг Гитлера, фюрер собирался его и диктора Левитана расстрелять первыми, когда немцы захватят Москву. Но поторопился. Острый взгляд Ефимова подмечал детали, в которых проявлялись важные политические процессы. Например, его цикл «Поджигатели войны», когда европейские лидеры подталкивали Германию к нападению на Восток. Или про лживую заботу об Украине. А как вам Европа в оковах доллара? Ничего не напоминает?

На этой неделе в Москве открылась выставка работ мастера. Денацификация и демилитаризация Украины — две цели, которые были поставлены в самом начале спецоперации, читаются и в работах легендарного художника. Только форма противника меняется, а суть одна. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

По укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове — он же пока еще Мирноград — наша армия начала работать тяжелыми авиабомбами ФАБ-3000.

На этих кадрах подтвержденная позиция врага, разведчики группировки войск «Центр» наблюдали за ней несколько дней, фиксировали, как боевики ВСУ заходят внутрь, после нанесли точный удар.

Большинство из тех, кто сейчас пытается держать оборону или кого бросают на прорыв, еще вчера жили обычной жизнью, были пойманы ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки) буквально на пороге продуктового магазина или медицинской клиники.

«Выехали прямо на пост, выдернули из машины. К вечеру я уже был в учебном центре», — поделился военнопленный Сергей Никитко.

Воевать из них не хочет никто.

«Шли двое суток, зашли в блиндаж, и минут через 5-10 нас взяли в плен. Нас пытались уже наши обложить и убить. Скиды делали, 200 много, 300, кто есть, не вывозит, „эвак“ не работает», — рассказал военнопленный Александр Бойчук.

В это же время бойцы группировки «Центр» продолжают свою работу. По оставшимся позициям врага бьют из всех орудий. Продолжают зачищать опорные пункты ВСУ. В окрестностях Красноармейска, за городской чертой еще остались укрепления врага.

«Наблюдаем позицию противника — это хорошо оборудованный блиндаж. Ну понятно, явно демаскирующие признаки — вход отработали только что FPV», — отметил замкомбата 3-го батальона 255-го полка с позывным «Борец».

На командном пункте заместитель командира батальона управляет боем.

«Ведем разведку с задачей выявить противника, то есть будет вылезать там что-то поправлять, так далее», — рассказал замкомбата 3-го батальона 255-го полка с позывным «Борец».

Каждая позиция — это мини-спецоперация. Нужно продумать ходы, рассчитать силы, контролировать штурм.

«Находимся сейчас на командном пункте одного из одного из мотострелковых батальонов, и прямо при нас происходит работа. Mavic завис над посадкой противника — выявляет позиции, после уже заместитель командира выбирает средства поражения, таким образом здесь ведется работа», — поделился корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Этот противник решил держаться до последнего, его атакуют одновременно и с воздуха, и штурмовыми группами на земле.

Проходит несколько минут, и группа докладывает — позиция зачищена, враг пытался бежать.

Вслед сразу вылетает наш FPV-дрон с зарядом. Шансов у врага на красноамрейском направлении нет. Вся территория под полным контролем артиллерии и наших операторов дронов. На земле продолжают движение штурмовые группы, каждый день выбивают врага, гонят все дальше и дальше.