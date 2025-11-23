Крупные успехи: ВС РФ за неделю освободили 16 населенных пунктов

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Мельников; 5-tv.ru

Вся карта зоны СВО сейчас — это одна большая схема окружений и полуокружений, в которые наши войска загоняют подразделения ВСУ.

Новые мирные переговоры по Украине пройдут в Швейцарии завтра. Члены делегаций съезжаются в Женеву, причем украинские СМИ публикуют кадры в режиме военной цензуры, чтобы не выдать месторасположение.

Киевскую делегацию возглавит человек, которого называют «серым кардиналом» украинской политики, глава офиса президента Андрей Ермак. От США будет Госсекретарь Рубио, и спецпосланник Стив Уиткофф.

Первоочередная задача Ермака — попытаться смягчить положения американского мирного предложения из 28 пунктов. Ему в этом будут помогать представители ЕС и крупнейших европейских стран — Германии, Франции и Британии. Эти 28 пунктов мы еще обсудим, а начать надо с того, что реально будет определять переговорные позиции. Положение сил на поле боя, где с каждым днем линия соприкосновения неумолимо сдвигается на запад. Минувшая неделя стала одной из самых результативных за все время СВО. Было освобождено, только подумайте, 16 населенных пунктов, включая такой крупный для Украины центр, как Купянск в Харьковской области. Это полоса ответственности группировки войск «Запад». На ее командный пункт в четверг приехал президент Владимир Путин.

«Все, что касалось этого направления боевой работы, все исполнено. Все задачи, которые были перед вами поставлены, решены. Благодарю вас за эту работу. Вас, весь личный состав группировки, весь командный состав. Спасибо, товарищи, за результат!» — заявил президент России Владимир Путин.

Вся карта зоны СВО сейчас, по сути — это одна большая схема окружений и полуокружений, в которые наши войска загоняют подразделения ВСУ. Идет зачистка еще одного котла в Красноармейске-Димитрове, после чего за противником на Донбассе останется по сути только один крупный узел обороны в районе Славянска — Краматорска, как раз там, где начиналось в 2014 году сопротивление шахтерского края постмайданным властям. Битва за его освобождение уже началась. Сводка с фронта — у корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Это Купянск — большой успех российской армии, важнейший логистический узел и опорный пункт ВСУ. Через него шло снабжение всех ближайших группировок противника. В Купянске сходятся железнодорожные и автомобильные пути со всех направлений: Краматорск, Днепропетровск, Харьков.

«На купянском направлении штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии завершили освобождение города Купянск», — доложил командующий группировки «Запад» Сергей Кузовлев.

«То есть все, закончили целиком?» — спросил президент РФ Владимир Путин.

«Так точно. Город находится под нашим контролем. Уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника», — ответил командующий группировки «Запад» Сергей Кузовлев.

«Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой. Противник неоднократно предпринимал попытки деблокировать окруженную группировку. Все контратаки отбиты, прорыва украинских формирований из окружения не допущено», — дополнил командующий группировки «Запад» Сергей Кузовлев.

Вот он, поселок Купянск-Узловой — это на несколько километров южнее. Дорога сюда — яркое свидетельство ожесточенности боев. На этом участке нашим удалось заблокировать примерно 15 батальонов противника.

Бои за этот город шли долго. Наша съемочная группа три года назад побывала в Купянске. Это стела на восточном въезде в город. Вот там есть прилет, вон-вон, видите, за домом дымится как раз! Это мост через ж\д пути, но он по-прежнему под нашими войсками.

Осень 2022 года, пока город держался, на его окраинах уже промышляли вражеские ДРГ. Мирные, кто решил остаться, столкнулись с карателями. Все помнят жуткие кадры от нациста Жорина, когда истерзанные тела боевики бросали в яму. И как расстреливали колонну беженцев, пытавшихся спастись, направляясь в сторону России.

«Там дети были такие. Ангелы. Всех поубивали, ребенок годовалый, что он им сделал. Девочка пяти лет, она с ними что, воюет? Я, их, сволочей, проклинать буду всю жизнь», — скорбит житель Купянска Людмила.

Вот видео буквально пару недель назад. В селе Петропавловка близ Купянска террористы из ВСУ убили двух мирных жителей, которые пытались уйти от войны в российский тыл. Но теперь этот кошмар прекращают бойцы российской армии. 16 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях — наши. Освобождено более 80% территории Волчанска Харьковской области. Полностью отвоеван Ямполь на краснолиманском направлении.

А вот так работают сейчас на славянско-краматорском. Штурмовики-разведчики бригады «Волки» выследили и атакуют беспилотником еще один вражеский дрон. Победу добывают в таких условиях, какие не выдерживают и машины. Туман, скрывающий действия бойцов на передовой, — это идеальные условия для штурмовиков, причем бойцов атакующих, нежели обороняющихся. Также туман на руку и эвакуационным группам, потому что так можно наиболее безопасно эвакуировать раненного и не попасть при этом в фокус внимания беспилотника.

Опытные бойцы бригады «Волки» южной группировки войск говорят, что в таких условиях вырабатывается почти звериное чутье.

«Чудо. С товарищем сидели под одним домом и чувствую, что как-то гладко, спокойно. Говорю, давай переместимся, ушли и туда было прямое попадание с пушки! Так от частоты экстремальных ситуаций и нахождение в коллективе одном позволяет развить у человека животный инстинкт», — рассказал боец 1-й ДШРБР «Волк» группировки войск «Запад» с позывным «Поляк».

Неудивительно слышать, когда уступающие числом российские бойцы вдруг выходят победителями в схватке с толпой ВСУшников.

«Было такое, что несколько групп прорвались через наш заградительный огонь. И наша группа на самой передовой, группа Рустая, они разбили врага, взяли пленных», — утверждает врио командира штурмового отряда 1-й ДШРБР «Волк» группировки войск «Запад» с позывным «Журба».

Россияне вошли в Северск и уже ведут бои на значительной части территории города. После того, как он будет взят, движение на славянско-краматорском направлении начнет набирать крейсерский ход.

И вот в такой непростой, прямо скажем, для ВСУ момент в Киев прилетает делегация из Вашингтона с неким планом мирного урегулирования. Уже много кто опубликовал некие тезисы, есть даже скрины якобы американских бумаг, которые больше походят на студенческий конспект, но официально никто не подтвердил ни одного положения этого документа. Из публикаций следует, что в плане 28 пунктов, что Украине придется вывести войска из ДНР, что в остальном граница ляжет по линии фронта и в НАТО Украину не примут. В ЕС — возможно, в НАТО — нет.

Тот же Трамп еще заявил, что хорошо бы все завершить ко Дню благодарения, а он 27 ноября. То есть американцы дали Киеву на раздумья буквально считанные дни.

На дипломатическом языке это называется — ультиматум. Британцы нагнетают, мол, это капитуляция, но британцы, как всегда, врут. В случае капитуляции наши бы генералы предъявляли ультиматум, а так — американские. А значит, предложение Вашингтона — это сложные условия мира.

Это первое наблюдение. И второе — опять же в прессе пишут, что этот план согласован Вашингтоном с Москвой, что неверно. Это именно американский план, да, он основан на неких принципах, которые действительно обговаривали в том числе лично Путин и Трамп, но сам текст предложения для Киева — это экспромт, с которым, впрочем, в Кремле, готовы работать.

«У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно, предметно, с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против», — отметил Владимир Путин.

Опыт подсказывает, что Киев может выкинуть все, что угодно, и даже подписав, не исполнять. Вспомним «Минск-1» и «Минск-2». Киев и сейчас поражает то ли некомпетентностью, то ли откровенной ложью.

Например, взять тот же Купянск, когда еще две недели назад наши войска уже установили контроль над городом, Зеленский лично говорил прессе, что там всего человек 60 русских и его зачищают. Верховный Главнокомандующий Украины мог не знать истинное положение дел? Но что он тогда за Верховный Главнокомандующий. И это большой повод задуматься для всех тех украинских солдат, что сейчас находятся на передовой. Они уверены, что такая лживая власть позаботится о них в случае увечий или об их близких? Дальнейшее сопротивление для ВСУ теряет всякий смысл, особенно на территории ДНР. И нам о тех, кто хочет сложить оружие, надо позаботиться — поставил задачу глава государства перед Генштабом. Но есть нюансы.

«Большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения своими же беспилотниками не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает», — заявил Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ.

«Понятно. Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство с марта прошлого года. Это группа лиц, преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения. Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого», — отметил президент РФ Владимир Путин.

