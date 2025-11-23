Средства ПВО уничтожили три летевших на Севастополь дрона ВСУ

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Губернатор региона призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и не терять бдительность.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за несколько часов отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов нового типа (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Севастополем. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в мессенджере Telegram.

В 23:25 по московскому времени он объявил о начале воздушной тревоги. По словам главы Севастополя, дроны были уничтожены в акватории Черного моря на значительном расстоянии от берега.

Также губернатор подчеркнул, что последствий в результате атаки беспилотников нет. Он сослался на данные Спасательной службы Севастополя. В 00:55 по московскому времени Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ пострадала женщина. Ее доставили в Центральную районную больницу.

