Желтый уровень опасности: снегопад накрыл Московский регион

Автомобилистов призвали быть бдительными на дорогах.

В Москве и Московской области 23 ноября объявлен желтый уровень опасности. Причиной послужили снег и гололедица, накрывшие регион. Предупреждение синоптиков будет действовать до девяти утра воскресенья, 23 ноября по московскому времени. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Как следует из данных прогностической карты, ночью и утром ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также его налипание на деревья и провода. Кроме того, столица и Подмосковье застанут гололедицу на дорогах и гололед, что делает эти районы потенциально опасными, исходя из метеоусловий.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ближайшие дни в Москве и Санкт-Петербурге условия на улице будут приблизительно одинаковыми. Так, после ливней в столицу пришли заморозки — асфальт сковало льдом, что стало приводить к регулярным авариям. Тем не менее, синоптики прогнозируют, что предстоящая зима не будет аномально холодной.

