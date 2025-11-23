«Никогда не ставил целью жить на пенсию»: Газманов рассказал о своих доходах

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Народный артист числится пенсионером уже 14 лет, но работать не перестает.

Народный артист России Олег Газманов объяснил, почему продолжает активно выступать, хотя уже 14 лет является пенсионером и имеет полное право спокойно почивать на лаврах. О своем выборе он рассказал корреспонденту 5-tv.ru за кулисами очередного концерта — всенародной танцплощадки «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

«Я понимаю, что зарабатываю значительно больше, чем пенсия, но я никогда не ставил себе целью дожить до того, чтобы жить только на пенсию. И я вообще никогда не думал ни о гонорарах, вот никогда, клянусь вам, ни о том, будет песня хитом или нет. Я просто делал то, что мне нравится, всегда», — признался певец.

Желание идти за мечтой однажды в корне изменило судьбу Газманова. Он с отличием окончил Калининградское высшее инженерное морское училище по специальности «холодильные и компрессорные машины и установки». С третьего курса занимался наукой, ходил на судах в море. После окончания учебы стал преподавать, поступил в аспирантуру, но не завершил свою диссертацию. Потому что усомнился в выборе профессии.

«Я когда-то писал диссертацию по теплообмену, криогенная техника там и так далее. И мне в какой-то момент стало скучно. Я подумал, посмотрел на этих преподавателей, я сам тогда преподавал, так это вяло было. Я думаю нет, нет, я буду делать только то, что мне нравится, встречаться только с теми людьми, с которыми мне интересно, ходить только в те рестораны, где вкусно», — заключил артист.

Что же касается пенсии — не только творчество помогает Олегу Михайловичу бороться с возрастом. Чтобы оставаться бодрым и активным, он каждый день отжимается столько раз, сколько ему лет. Сейчас — 74 раза, а в следующем году прибавит еще один раз. План омоложения Газманова подразумевает постоянное увеличение нагрузок, и результат налицо — поклонники неизменно восхищаются танцами певца во время концертов.

Недавно вся страна поддержала флешмоб «Танцуй, как Газманов». Как рассказывал сам Олег Михайлович, за два месяца около 200 миллионов человек показали свою реакцию на челлендж и приняли в нем участие. В благодарность артист держит марку — много работает и продолжает писать песни. Ранее в интервью 5-tv.ru он рассказал, что из-за ответственности перед зрителем ведет постоянную борьбу с самим собой.

