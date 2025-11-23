Женщина пострадала в результате детонации дрона в Белгородской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
На месте атаки сгорел автомобиль.
В городе Грайворон в Белгородской области в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом 22 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Из публикации следует, что инцидент произошел на городской парковке, на которой сгорел автомобиль.
Пострадавшую доставили в Грайворонскую Центральную районную больницу (ЦРБ) с баротравмой. Женщина получила необходимую медицинскую помощь, после чего ее лечение было продолжено в амбулаторных условиях.
До этого, вечером 22 ноября, глава Белгородской области сообщил, что в Борисовском округе пострадал мужчина, который наступил на взрывное устройство и оно сдетонировало. Пострадавшего госпитализировали с осколочным ранением ноги в Борисовскую ЦРБ.
С начала специальной военной операции (СВО) российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. При этом противник задействует не только беспилотники, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям страны.
Так, утром 22 ноября в Сызрани Самарской области в результате атаки БПЛА погибли два человека.
