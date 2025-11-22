Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября в Анголе

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ardan Fuessmann

Встреча пройдет на фоне обсуждения европейскими странами предложенного США плана урегулирования украинского конфликта.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил 22 ноября, что экстренный саммит ЕС по украинскому вопросу состоится 24 ноября в столице Анголы Луанде.

По его словам, он пригласил 27 лидеров стран Евросоюза на внеплановую встречу, которая пройдет на площадке уже запланированного саммита ЕС и Африканского союза.

«Мы соберемся в Луанде, чтобы обсудить ситуацию и согласовать подход к урегулированию», — написал Кошта в соцсети X, отметив, что ключевой темой обсуждений станет план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов.

Глава Евросовета подчеркнул, что выбор места проведения связан с тем, что оба мероприятия совпали по дате, что позволило европейским лидерам оперативно собраться для обсуждения украинской повестки.

Ранее Bild писал, что государства ЕС намерены потребовать внесения изменений как минимум в четыре пункта мирного плана Трампа. В частности, речь идет о положениях, в которых предусматривается признание Украиной российского суверенитета над Крымом, Донбассом и рядом других территорий.

