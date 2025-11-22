В США пропавшего кота нашли спустя 10 лет активных поисков благодаря микрочипу

Фото: 5-tv.ru

Котенок по кличке Аса сбежал через открытое окно, но теперь вновь обрел дом.

Кот по кличке Аса из Нью-Джерси вернулся к своим законным владельцам спустя десять лет после пропажи благодаря микрочипу. На носителе сохранились данные хозяев, и сомнений в том, что найденный питомец — именно их сбежавший котенок, не осталось. История счастливого воссоединения описана в материале портала UPI.

Десять лет назад семья взяла из приюта двух котят. Но вскоре один из них сбежал через открытое окно, и след его простыл. После этого были развернуты поиски — расклейка объявлений, звонки во все ближайшие приюты, опрос соседей. Владельцы сделали все возможное, но найти Асу так и не удалось.

Но 21 ноября 2025 года в доме потерявших надежду на возвращение любимца людей раздался звонок из приюта Монтклера. Кто-то подобрал кота и принес его. Во время осмотра ветеринары обнаружили чип, считали информацию, в том числе кличку, и связались с семьей. Момент эмоциональной встречи Асы с хозяевами был снят на видео, разлетелся по соцсетям и даже попал в местные теленовости.

Специалисты, работающие с животными в приюте, еще раз напомнили, что микрочипы действительно важны, и они работают даже спустя годы. В России в некоторых государственных и частных клиниках чипирование животных проводится бесплатно или за небольшую плату — она не ударит по семейному бюджету, но однажды может спасти вашего питомца.

