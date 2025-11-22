«Чтобы русские песни слушали во всем мире»: SHAMAN рассказал о смысле псевдонима

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Также заслуженный артист РФ и ответил на обвинения в «массовке» на концертах.

Псевдоним SHAMAN написан латиницей ради международной аудитории. Об этом сам заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, сообщил на юбилейном концерте «30 лет на сцене». Как пояснил 5-tv.ru, такой подход помогает русскоязычной музыке музыканта расширять присутствие на мировых площадках.

«Мой псевдоним написан не на английском, а латиницей. Это древняя буквенная письменность, понятная практически в каждом уголке мира. А моя мечта — чтобы песни на русском языке пели, слушали и любили во всем мире», — заявил SHAMAN со сцены.

Артист подчеркнул, что решающую роль в его становлении сыграл интернет, где преимущественно используется латиница. Именно это, по его словам, ускорило рост популярности его музыки за пределами России.

«Я вначале раскручивался благодаря интернету. А там, как вы знаете, практически все написано именно латиницей. В том числе и аккаунты моих любимых и родных хейтеров», — добавил он.

Во время концерта SHAMAN также прокомментировал появившиеся в сети заявления о том, что на его выступления якобы «сгоняют массовку». Артист ответил на критику прямо со сцены Кремлевского дворца, где зал был полностью заполнен.

«Получается, что сегодня в зале массовка? Полный Кремлевский дворец сегодня и завтра. Это массовка?» — обратился он к публике.

Затем певец предложил встать тем, кто пришел «не по своей воле». После короткой шутливой паузы он отметил реакцию зала и добавил:

«Мои родные хейтеры, я тоже вас очень сильно люблю. Вы делаете меня сильнее».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны.

