Певец поделился еще несколькими личными фактами, среди которых тугоухость второй степени.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, показал себя толстым. Редкий кадр артист представил во время юбилейного концерта «30 лет на сцене», состоявшегося в Кремле. Как сообщает 5-tv.ru, фотография появилась на большом экране.

Обращаясь к зрителям, артист поделился несколькими фактами о себе, которые ранее не раскрывал.

«Держите несколько абсолютно новых реальных фактов обо мне. У меня тугоухость второй степени — частичная потеря слуха с детства. Во время выступлений я плохо слышу себя в мониторе и часто пою на ощупь. Когда мне было 13 лет, я тонул, а отец спас мне жизнь. А в восьмом классе я весил 90 килограммов. Вот фото», — рассказал SHAMAN, показывая снимок школьного периода.

В 15 лет вес артиста достигал 92 килограммов. Однако к 2022 году он снизил его до 76. Дронов подчеркнул, что основой изменений стал дефицит калорий, регулярная работа и минимизация переедания. Артист добавил, что в периоды творческой занятости нередко забывает о еде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, с которой артист недавно заключил брак, не планируют пышного свадебного торжества.

