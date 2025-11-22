Двойники SHAMAN и Мизулиной вышли к журналистам перед концертом

Актеров тщательно загримировали перед выходом к представителям СМИ.

Образы заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, примерили на себя блогеры Sorokin и Mint Lilu на концерте SHAMAN в Кремле «30 лет на сцене». Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Ярослав и Екатерина неоднократно говорили, что не боятся шуток в свой адрес. Их двойники вышли к журналистам первыми. Пара, известная своими юмористическими сценками, заявила, что они настоящие певец и его супруга. При этом они сообщили, что готовы ответить на вопрос от прессы.

«Привет, родные! Как ваши дела, родные? Посмотри, какие хорошие СМИ, какие хорошие люди. Плохих же мы поотменяли», — в шутку заметила «Мизулина».

Фиктивный SHAMAN с ней согласился, заметив микрофон федерального СМИ, он поспешил к нему.

«Родная, конечно! О, Первый канал, смотри! Давай подойдем к Первому каналу», — сказал он.

Однако правда быстро раскрылась, и артисты сами сообщили, что их тщательно гримировали перед выходом.

«Конечно же мы! Посмотрите, как нас хорошо накрасил наш гример Надежда», — не сдавалась пара артистов.

Долго представление не продлилось, так как перед прессой появились настоящие Дронов и Мизулина, которые в шутку возмутились тому, что происходило в их отсутствие.

«А вы кто вообще?» — удивился настоящий SHAMAN.

Реальный исполнитель решил проверить актеров с помощью демонстрации обручальных колец, которых у пародистов не оказалось.

