«Это же чудо вообще»: Стас Михайлов открыл для себя среднюю полосу России

Стас Михайлов хочет поехать на Алтай на остров Патмос

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Артист намеренно отказался от поездок по странам Европы и переключился на внутренний туризм.

Народному артисту РФ Стасу Михайлову нравится путешествовать по средней полосе России. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте — всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

«Мне вот по средней полосе нравится (путешествовать — Прим. ред.). Это классно, у нас столько мест интересных!» — говорит артист.

Михайлов признался, что мечтает попасть на Алтай на остров Патмос, чтобы увидеть в скале изображением Богородицы.

«Это же чудо вообще! Мы хотим туда попасть», — сказал он.

Также артиста очень привлекает Камчатка и озеро Байкал. За годы своей карьеры артист успел побывать в разных уголках планеты, но с учетом нынешних политических реалий Михайлов решил отказаться от поездок в страны Европы.

«С таким отношением, как сейчас в Европе, я не хочу туда ехать», — сказал певец.

