Саночников Репилова и Перетягина арестовали за присвоение денег из бюджета

Спортсменов обвиняют в хищении примерно 11 миллионов рублей.

Спортсменов-саночников Романа Репилова и Александра Перетягина суд отправил в следственный изолятор в Красноярске. Мужчин подозревают в мошенничестве на 11 миллионов рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края в Telegram-канале.

Трехкратного чемпиона мира Репилова обвиняют в присвоении примерно 11 миллионов рублей денег из бюджета, закладываемых на покупку спортивных саней. В отношении спортсмена избрали меру пресечения в форме заключения под стражу на месяц.

В свою очередь Перетягина, выступавшего за сборную России с 2012 года, отправили в СИЗО на такой же срок. Он фигурирует в деле в качестве специалиста Центра спортивной подготовки сборных команд РФ.

