WР: Вашингтон усиливает давление на Зеленского для его согласия на мир с РФ

Коррупционный скандал укрепил гнев граждан на Украине.

Положение главы киевского режима Владимира Зеленского уязвимо, как никогда раньше. Об этом написала американская газета The Washington Post (WP).

В материале отметили, что украинский глава столкнулся с серьезным вызовом своей власти.

«Зеленский столкнулся с серьезным вызовом своему президентству: в ближайшем окружении лидера <…> разгораются громкие обвинения в коррупции. Вашингтон усиливает давление на него, чтобы тот согласился на <…> мирное соглашение», — отмечено в публикации.

В издании пояснили, что коррупционный скандал на Украине с фигурантами из числа соратников Зеленского укрепил гнев граждан, которые уверены, что правящая элита страны, вероятно, складывала деньги в свои карманы, «отправляя солдат на смерть во имя демократии» и ценностей Запада.

Журналисты WP утверждают, что у Зеленского осталось мало возможностей для возращения доверия, если только он не пересмотрит систему, позволяющую коррупции беспрепятственно развиваться.

Масштабный скандал с хищением денег из бюджета в стране, по данным газеты, вызвал «ощутимую атмосферу уныния» среди жителей Незалежной.

«Любая коррупция в энергетике и обороне сводит их (украинцев. — Прим. Ред.) с ума», — заявила депутат от оппозиции и председатель парламентского комитета по интеграции с Евросоюзом (ЕС) Иванна Климпуш-Цинцадзе.

На Украине опасаются, что обвинения в коррупции, которые могут расшириться и распространиться на других высокопоставленных чиновников, близких к Зеленскому, ослабят «и без того непростую позицию» лидера страны во время переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленского подозревают в финансовых махинациях на сумму в 48 миллиардов долларов.

