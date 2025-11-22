«Носит трехмерный характер»: Орешкин о кризисе международной экономики

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler; 5-tv.ru

Методы «недобросовестной конкуренции» препятствуют долгосрочным инвестициям.

Международный экономический порядок переживает кризис и не соответствует сложившимся реалиям. Об этом рассказал заместитель руководителя администрации президента России, представитель страны Максим Орешкин на саммите G20 в ЮАР.

«Этот кризис носит трехмерный характер: кризис глобализации и открытости, кризис глобальных экономических институтов и кризис моделей экономического развития», — подчеркнул он.

По словам Орешкина, экономика всего мира переживает серьезную фрагментацию.

«Страны с развитой экономикой продолжают предпринимать незаконные односторонние действия, включая санкции, торговые барьеры, технологические и образовательные ограничения, а также захват суверенных активов», — пояснил он.

При этом представитель России отметил, что данные методы «недобросовестной конкуренции» ведут к дестабилизации мировой экономической архитектуры, нарушению цепочки поставок, а также препятствуют долгосрочным инвестициям, сдерживают глобальный экономический рост и подрывают прогресс в достижении целей устойчивого развития.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в период с 22 по 23 ноября в Йоханнесбурге, ЮАР. За 17 лет проведения саммитов G20 данный раз — первый, когда встреча на высшем уровне состоится в Африке.

