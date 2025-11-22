«Все наладится»: звезда «Дома-2» Надежда Ермакова едва не потеряла матку

Фото: Instagram*/ermakovan

Экс-участница телестройки недавно перенесла операцию.

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова едва не потеряла матку. Такое заявление она сделала в личном блоге

Экс-участница телестройки недавно перенесла операцию, при которой она могла потерять репродуктивные органы. Но девушке улыбнулась удача.

«И вот сегодня врач сказал, что можно провести органосохранную операцию. Это звучит как надежда, что рано или поздно все наладится», — говорит Ермакова.

Она добавила, что серьезная операция ожидает е в декабре, а планы на беременность она откладывает на год. Ермакова также поделилась, что ей необходимо отказаться от занятий спортом и соблюдать постельный режим.

