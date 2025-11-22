В Белом доме призвали Клинтонов дать показания по делу Эпштейна

Фото: 5-tv.ru

Вызов супругов в Конгресс США одобрили еще в июле.

Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер настоятельно потребовал, чтобы экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон и его жена, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, явились в Конгресс для допроса об их связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. Соответствующий документ представлен на официальном сайте Белого дома.

«Взятие показаний у президента Клинтона и госсекретаря Клинтон назначено на следующие даты: президент Клинтон — 17 декабря 2025 года. Госсекретарь Клинтон — 18 декабря 2025 года», — указано в публикации.

Кроме того, Комер отметил, что демократы и республиканцы одобрили предложение о вызове Клинтонов в Конгресс США еще в июле. Дальнейшие задержки по этому делу недопустимы. По словам председателя комитета, учитывая историю Клинтонов с Эпштейном, любая их попытка избежать заседания будет воспринята как нарушение законных повесток.

Джеффри Эпштейн был американским финансистом и мультимиллионером, близким к ряду влиятельных политиков, бизнесменов и представителей шоу-бизнеса. В 2008 году он был впервые признан виновным по делу о склонении несовершеннолетних к проституции, но получил крайне мягкое наказание. В 2019 году Эпштейна вновь арестовали по обвинениям в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек.

Он был найден мертвым в своей камере в федеральной тюрьме в Нью-Йорке в августе 2019 года. Официальная версия — самоубийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что публикация материалов дела Эпштейна раскроет связи президента США Дональда Трампа с демократами.

