Анемия, потеря веса, усталость: как вовремя распознать лейкоз

Симптомы этого недуга довольно разнообразны и маскируются под другие, менее опасные болезни.

Лейкоз — онкологическое заболевание кровеносной системы. Ранняя диагностика недуга очень важна для его успешного лечения. О том, как его распознать, рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин в разговоре с aif.ru.

Как отметил врач, симптомы лейкоза довольно разнообразны и маскируются под другие, менее опасные болезни. Всего есть два типа лейкоза — острый и хронический. Несмотря на то, что проявляться они могут по-разному, их объединяют общие признаки.

Анемия (нехватка эритроцитов)

Человек может ощущать постоянную усталость и слабость. У него бледная кожа и слизистые. Часто наблюдается одышка, даже если нагрузка была небольшой. Также при анемии возникает головокружение и шум в ушах. Сердцебиение учащенное.

Лейкопения (нехватка здоровых лейкоцитов)

При таком состоянии у человека наблюдаются частые и затяжные инфекционные заболевания. Например, ангина, бронхиты, пневмонии. Также у человека медленнее заживают повреждения, а температура тела может повышаться без какой-либо причины.

Тромбоцитопения (нехватка тромбоцитов)

В данном случае у человека появляются гематомы без значительных повреждений. На коже может быть мелкоточечная сыпь красного или багрового цвета (из-за лопнувших капилляров). Также может идти кровь из носа или десен без причины. В стуле и моче также есть кровь. У женщин в таком состоянии менструации идут долго и обильно.

Другие симптомы: появление уплотнений на шее, в подмышечных впадинах или в паховых областях — это следствие увеличения лимфатических узлов. Боли в костях и суставах, а также тяжесть в верхних отделах живота. Также признаком лейкоза является пониженный аппетит, когда человек насыщается даже после небольшого количества пищи.

По ночам человек с таким недугом часто потеет. Еще один важный признак: резкая потеря веса по необъяснимой причине. Если форма лейкоза острая, то человек испытывает головные боли, рвоту, судороги и ухудшение зрения из-за поражения нервной системы.

У детей эти симптомы проявляются еще ярче. Родителям стоит быть внимательными, если малыш станет вялым, будет часто болеть, терять вес, жаловаться на боли в ногах, а вокруг глаз у него появится синюшность.

