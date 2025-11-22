ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
ВСУ за минувшие сутки потеряли около 1330 боевиков.
Российские военные из подразделений группировок войск «Восток» и «Юг» освободили, соответственно, Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Также в ведомстве добавили, что ВСУ за минувшие сутки потеряли около 1330 боевиков.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
