Террористы напали на католическую школу в Нигерии и похитили 315 человек

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Joerg Boethling

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вооруженные люди взяли в заложники 303 учеников и 12 учителей.

Группа вооруженных людей напала на нигерийскую католическую школу Святой Марии в Папири. Об этом сообщает The Cable со ссылкой на главу Ассоциации христиан Нигерии Булуса Йоханну.

Террористы похитили 303 учеников и 12 учителей. Атака была совершена ночью 21 ноября, о чем ранее официально объявило правительство штата.

Изначально сообщили о 227 заложниках, однако позже выяснилось, что пропали еще 88 учеников. В школе Святой Марии учится 629 детей и подростков — 430 в начальных и 199 в средних классах.

Священник Даниэль Атори отверг ранее озвученные в прессе заявления о том, что заведение якобы получало «предупреждения от правительства или силовых структур» о готовящемся нападении. По словам епископа, Ассоциация христиан Нигерии работает вместе с госструктурами и силовиками для скорейшего освобождения заложников.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Нигерии вооруженная группа похитила 25 учениц и застрелила замдиректора школы.

Еще больше новостей – у Пятого канала в мессенджере MAX.