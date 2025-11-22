«Это как обмануть мать или ребенка»: Анну Седокову обвиняют в мошенничестве с брачным контрактом

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; Telegram/Маргарита Гаврилова/MargaritaGavrilova_sodMSK; 5-tv.ru

По словам адвоката семьи баскетболиста Яниса Тиммы, против певицы готовится уголовное дело.

Певице Анне Седоковой грозит статья за мошенничество. Об этом в своих соцсетях заявила адвокат Маргарита Гаврилова, которая представляет интересы семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы.

По словам правозащитницы, против солистки готовится уголовное дело. Гаврилова обвинила бывшую супругу спортсмена в мошенничестве с брачным контрактом. Адвокат утверждает: Седокова намерено ввела Яниса в заблуждении при подписании документа. По информации Гавриловой, нотариус, который оформлял контракт не имел право этого делать.

«Он (Янис Тимма. — Прим. Ред) жил в глубочайшем убеждении, что существует легитимный брачный договор. Она его в этом убедила… В моем представлении это абсолютно бандитская схема! Мошенничество», — написала Маргарита Гаврилова.

Янис Тимма и Анна Седокова поженились в 2020 году. В конце 2024-го певица развелась со спортсменом. Через пару недель после этого тело Тиммы нашли в одном из хостелов Москвы. Мужчина добровольно ушел из жизни.

