Мальчик утонул, провалившись под лед в Новосибирске

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его друга удалось спасти.

Двое детей провалились под лед в Новосибирске, один из них погиб. Об этом сообщила местная служба аварийно-спасательных работ в своем Telegram-канале.

В ведомство поступило обращение о том, что на реке Иня недалеко от дома номер три по улице Заречная гуляли двое детей примерно десятилетнего возраста. Отряд «Вега-1» прибыл к месту, однако ребята уже успели провалиться сквозь ледяной покров — одного спасли горожане, второго утянуло течением.

Шестеро водолазов группы АСО «Южный» отправились на поиск тела погибшего несовершеннолетнего. Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат обследовал дно и сделал страшную находку примерно в 80-100 метрах от прогалины. Тело ребенка находилось на глубине 2,2 метра — его достали на поверхность и передали правоохранителям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мальчик провалился сквозь пол второго этажа в торговом центре Серпухова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.