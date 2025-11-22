Всероссийский форум «Дигория» завершился в Подмосковье

Фото, видео: Вконтакте/Платформа «Дигория»/platforma_digoriya; 5-tv.ru

В нем приняли участие около 700 специалистов со всей страны.

В Подмосковье закрылся VII Всероссийский форум «Дигория», проходящий на базе мастерской управления «Сенеж».

Участие в мероприятии приняли около 700 молодых специалистов со всей России и более 100 экспертов. Было представлено свыше 200 инновационных соцпроектов, которых в дальнейшем задействуют в проведении государственных программ.

«Ребята предлагают действительно интересные проекты, которые будут использоваться дальше. Возможно, с какой-то доработкой, переработкой, совершенствованием», — отметила глава Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федулкина.

В свою очередь, замруководителя Росмолодежи Юрий Лескин обратил внимание на потребность непрерывного обучения в современных условиях. А платформа «Дигория», по его словам, помогает создавать сообщество лидеров социальных изменений, благодаря которым в стране будут реализованы масштабные проекты.

Выступая перед гостями закрытия и журналистами, основатель форума Заурбек Хугаев напомнил историю создания площадки, как инициативы молодых палеонтологов в горах Северной Осетии. Сегодня форум - событие масштабное, он проводится в разных регионах страны при поддержке федеральных властей.