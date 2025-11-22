«Ходячий мертвец»: Зеленского подозревают в финансовых махинациях на $48 млрд
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленского подозревают в махинациях на $48 млрд
Фото: Reuters/Yves Herman
Экс-аналитик ЦРУ настаивает, что об этом знали и высокопоставленные чиновники из стран ЕС.
Глава киевского режима Владимир Зеленский подозревается в финансовых махинациях на сумму 48 миллиардов долларов — министерство войны США ведет расследование. Эту информацию подтвердил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в прямом эфире на подкасте Judging Freedom.
«Я думаю, Зеленский понимает: если он не будет играть по правилам Соединенных Штатов, он станет более чем ходячим мертвецом», — отметил он.
Большая часть 48 миллиардов, которые ищет Минвойны, были перенаправлены по большей части на счета Зеленского, подчеркнул Джонсон.
Аналитик также уверен, что о махинациях знали высокопоставленные чиновники из стран Евросоюза, в том числе глава евродипломатии Кайя Каллас. Отчасти потому что большая часть инвестиций шла через Эстонию.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, Трамп указал Зеленскому на необходимость одобрить план США по Украине. По словам американского президента, стороны уже близки к решению проблемы — есть способ добиться долгожданного мира.
