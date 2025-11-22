Офтальмолог предупредила об опасности увлажнителя воздуха для глаз

Фото: 5-tv.ru

Некоторые из разновидностей этих приборов опаснее других.

Домашние увлажнители воздуха при неправильном использовании могут быть опасны для глаз. Офтальмолог Хадижат Сулейманова в беседе с «Известиями» отметила, что неочищенные приборы способны распространять в помещении споры плесени, бактерии и мелкие частицы, вызывающие аллергические реакции и раздражение слизистой глаз.

Наиболее рискованными считаются ультразвуковые увлажнители: они распыляют холодный туман вместе с солями, пылью и микробами из загрязненного резервуара, а эти частицы оседают на коже и слизистых, вызывая покраснение, зуд и слезотечение.

«Риск усиливается, когда прибор расположен близко к лицу или направлен на спальное место. Для профилактики проблем следует поддерживать влажность в помещении на уровне 40-60%, используя гигрометр для точного контроля показателей», — порекомендовала специалист.

Чтобы увлажнитель работал безопасно, важно регулярно заботиться о его чистоте: ежедневно сливать остатки воды, протирать резервуар и промывать его с мягким моющим средством каждые несколько дней. Заправлять прибор лучше дистиллированной или маломинерализованной водой, чтобы избежать белого налета и снизить концентрацию твердых частиц в воздухе. Фильтры и картриджи необходимо менять согласно инструкции производителя.

Если появляются признаки аллергического воспаления — зуд век, покраснение обоих глаз, слизистые выделения — следует временно отказаться от контактных линз или перейти на однодневные. В этих случаях стоит обратиться к врачу. Как правило, сосудосуживающие капли не подходят для длительного применения из-за эффекта рикошета, а антигистаминные средства, напротив, помогут уменьшить симптомы.

«Консультация офтальмолога необходима при сохранении симптомов, а визит к аллергологу — при сезонном повторении проблем или наличии сопутствующих заболеваний», — подчеркнула врач.

