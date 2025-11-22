Гастроэнтеролог назвала способы поддержать здоровье кишечника в праздники

Фото: 5-tv.ru

Переедание за праздничным столом — распространенное явление.

С наступлением праздничного сезона и ростом стрессовых ситуаций состояние кишечника может ухудшаться. О том, как защитить пищеварительную систему в этот период, рассказала доцент Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета, специалист по здоровью ЖКТ Кэтрин Томасино.

В это время года многие сталкиваются с перееданием, что нередко приводит к тяжести, изжоге и другим нарушениям пищеварения. Томасино отметила, что своевременные изменения в питании и грамотное управление стрессом способны заметно улучшить самочувствие.

«Если нас что-то сильно волнует, вызывает тревогу или страх, мы также можем ощущать это воздействие на кишечник. Диарея, тошнота, рвота, запор, изжога — все это может быть вызвано стрессом», — пояснила она в рубрике «Наука быстро» для Scientific American.

Праздничные застолья, особенно с избытком жирных и сладких блюд, также могут спровоцировать неприятные симптомы. Исследования подтверждают, что высокое содержание сахара и жиров способствует воспалительным процессам, в том числе в кишечнике.

Томасино напомнила о пользе прогулок после приема пищи: такая активность помогает пищеварению, уменьшает газообразование и способствует стабилизации уровня сахара. Она также подчеркнула важность контроля стресса.

«Один из способов, которым мы запускаем реакцию организма на стресс, <…> — это реакция симпатической нервной системы. И когда она срабатывает, наш организм не различает, связан ли стресс с праздниками или это стресс от реальной физической угрозы», — отметила специалист.

Для снижения стресса важно поддерживать режим сна, двигательной активности, питания и заботы о себе. Это, по словам Томасино, помогает укрепить здоровье и улучшить работу пищеварительной системы.

Одним из эффективных методов контроля стресса она назвала дыхание диафрагмой. Такое упражнение помогает расслабить мышцы, активирует парасимпатическую нервную систему и облегчает симптомы вроде изжоги и вздутия. Регулярные дыхательные практики, способны заметно улучшить эмоциональное и физическое состояние в период повышенного напряжения.

