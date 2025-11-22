«Развернусь и уйду»: Александр Розенбаум высказался о завершении карьеры

Фото, видео: Известия/Наталья Шершакова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист признался, что последние годы ему сложно гастролировать, но у него есть четкая позиция в этом вопросе.

Народный артист России Александр Розенбаум в свои 74 года по-прежнему собирает полные залы и пользуется уважением коллег. Его песни знает наизусть вся страна, некоторые из них стали хитами на все времена, не теряющими актуальность десятилетиями. Однако с возрастом трудно состязаться. И отрабатывать целый концерт становится все сложнее. Собирается ли Александр Яковлевич на покой? Разумеется, нет! Об этом он твердо заявил на всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

«Сложноватее, чем в 30 лет, конечно. (Помогает. — Прим. ред.) любовь к зрителю, обязанности перед зрителем, если люди мне доверяют. Как только я увижу непонимание или нежелание меня слышать и видеть, поверьте, на следующий же день я развернусь и уйду. Но пока зритель ходит с переаншлагами постоянными уже многие-многие годы, десятилетиями на мои концерты, и я чувствую в себе силы… Значит, у нас любовь со зрителем!» — отметил Розенбаум.

Александр Яковлевич получил звание народного артиста РФ за свои заслуги в области искусства в 2001 году. Он — полковник медицинской службы в отставке, обладатель медали «Ветеран Вооруженных сил СССР», орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством II степени, премий ФСБ России и Минобороны РФ в области культуры и искусства и многих других. На одной из центральных улиц Ростова-на-Дону установлен памятник герою песни Розенбаума «Скрипач ростовский Моня».

Творческая биография Александра Розенбаума

Исполнитель родился в Ленинграде 13 сентября 1951 года. Его родители — выпускники Первого медицинского института, врачи, и он пошел по их стопам. Но только поначалу. В детстве занимался спортом, посещал музыкальную школу, играл на скрипке, фортепиано и гитаре. Получив высшее образование и став дипломированным терапевтом, пошел работать врачом скорой помощи, параллельно занимался в вечернем джазовом училище при Дворце культуры имени Кирова.

Творческий потенциал Розенбаум реализовывал в разных музыкальных группах, писал песни и однажды сделал непростой выбор — в пользу эстрады, а не медицинской практики. Александр Яковлевич выступает сольно с 1983 года, он также пробовал себя в кино, вел активную общественную деятельность, выступал в горячих точках.

Известность накладывает свой отпечаток на судьбу человека, и Розенбаум с этой судьбой не всегда согласен. Ранее в интервью корреспонденту 5-tv.ru артист объяснил, почему иногда хочет бить журналистов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.