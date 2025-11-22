Россиянам напомнили об обязательных требованиях к электросчетчикам

Депутат Колунов рассказал о требованиях к электросчетчикам в России

Фото: Коротченко Максим/ТАСС

В России подлежит обязательной замене оборудование для учета электроэнергии — место старых приборов должны занять интеллектуальные счетчики, автоматически передающие показания без участия жителей. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 января 2022 года в России введен порядок, согласно которому все электросчетчики подлежат замене на интеллектуальные приборы. Эти устройства автоматически передают данные о потреблении, избавляя граждан от необходимости вручную передавать показания каждый месяц. Это удобно и современно», — рассказал Колунов РИА Новости.

По его словам, необходимость замены возникает, если старый счетчик вышел из строя, искажает данные, имеет видимые повреждения либо отработал установленный срок.

Депутат напомнил, что срок службы прибора учета можно найти в техпаспорте или на самом устройстве. В среднем это 25-30 лет, поверка же необходима раз в восемь-десять лет.

Колунов подчеркнул, что расходы на замену несут энергетические компании, а платная установка возможна лишь по инициативе жильца и только в случае, если речь не идет о неисправности или истечении срока службы старого прибора.

