Дрон был уничтожен с расстояния около восьми километров.

Расчет зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» обнаружил разведывательный беспилотник самолетного типа кипрского производства H10 Poseidon, проводивший воздушную разведку на левом берегу Днепра в Херсонской области.

После обнаружения и классификации цели расчет выпустил зенитную ракету и уничтожил дрон с расстояния около восьми километров. Затем расчет российской зенитки переместился на место технического обслуживания комплекса.

БПЛА Poseidon выполнен в основном из композитных материалов, металла нет, но, несмотря на это, комплекс «Оса-АКМ» может обнаружить цель на расстоянии 10-20 километров и гарантированно уничтожить на дистанции 4-10 километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

