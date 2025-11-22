Сомнологи раскрыли опасность мелатонина

Фото: 5-tv.ru

Последствия проявляются особенно при его длительном употреблении.

Добавки с мелатонином широко применяют против бессонницы, однако их долгий прием может иметь как плюсы, так и минусы, включая возможное влияние на сердце, сообщил Scientific American.

Мелатонин регулирует циркадные ритмы, но его избыток способен вызывать головную боль, тошноту и привести к повышенной сонливости на следующий день.

«Больше — не значит лучше. Для многих людей небольшая доза полезнее всего», — подчеркнула психолог Международного университета Флориды Дженнифер Марти.

Отмечается также, что фактическое содержание гормона в добавках нередко расходится с этикетками, иногда оно может быть завышено в несколько раз.

Как отметил сомнолог из Стенфордского университета Джейми Зейтцер, добавки с мелатонином часто намного превышают естественную выработку гормона сна организмом.

Ряд работ связывает длительный прием мелатонина с повышенным риском сердечной недостаточности, хотя часть специалистов полагает, что причина может крыться и в изначально плохом сне.

Положительный эффект мелатонина на сон обычно умеренный — клинические данные показали, что люди засыпают всего на семь минут раньше и спят в среднем лишь на восемь минут дольше. Мелатонин полезен при джетлаге и сменной работе, но не всегда эффективен при хронической бессоннице.

Как ранее писал 5-tv.ru, мелатонин опасен для людей, имеющих нарушения свертываемости крови, аутоиммунные заболевания, аллергии, лейкоз, сахарный диабет, алкоголизм и проблемы с печенью. Поэтому принимая это вещество как «безвредный гормон сна» можно нанести ущерб организму.

