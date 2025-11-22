Сирийский беженец перерезал горло туристу у мемориала Холокосту в Германии
Фото: © Getty Images/picture alliance / Contributor
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Убийца был сторонником террористической организации, приехал в Германию в 2023 году.
Беженец из Сирии перерезал горло туристу из Испании у мемориала холокосту в центре Берлина. Он предстал перед судом. Об этом сообщила газета Daily Mail.
«Сирийский подросток — сторонник ИГИЛ*, который, как утверждается, перерезал горло мужчине на немецком мемориале холокоста в феврале, <…> предстал перед судом в Берлине», — говорится в публикации.
По информации издания, в феврале 2025 года 19-летний исламист Вассим Аль М накинулся на жертву сзади с ножом. В результате нападения 30-летний испанец погиб. Уточняется, что перед смертью успел выбежать за пределы мемориала.
Суд над сирийцем начался в конце ноября. Установлено, что подросток был сторонником ИГИЛ*, приехал в Германию в 2023 году. Незадолго до нападения он отправил боевикам через мессенджер свое фото и предложил услуги.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Германия намерена начать переговоры с новыми властями Сирии, на повестке — возвращение на родину 974 тысяч беженцев.
* организация признана террористической и запрещена в РФ
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.