Изъятие российских активов в ЕС оказалось под угрозой срыва из-за плана Трампа

В проекте США содержится альтернативная концепция.

Государства — члены ЕС выразили беспокойство тем, что инициированный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию ситуации на Украине способен уменьшить вероятность утверждения кредита Киеву, который должен финансироваться за счет замороженных российских активов. Об этом сообщило издание Politico.

Ссылаясь на европейских дипломатов, журналисты утверждают, что в новом подходе США содержится альтернативная концепция — задействовать те же средства для американских программ восстановления Украины после достижения мирных договоренностей.

«Многие дипломаты и официальные лица ЕС заявили, что опасаются, что предложения спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа могут свести на нет их шансы на одобрение кредита 27 правительствами ЕС. Европейские лидеры надеялись завершить сделку по так называемому „репарационному кредиту“ на решающем саммите в следующем месяце», — проинформировало издание.

По мнению пожелавшего остаться анонимным бывшего французского чиновника, предложение Уиткоффа скандально по сути и, скорее всего, будет отвергнуто «всеми». Другой источник газеты из Брюсселя сообщил, что у Трампа нет власти над ЕС, чтобы разморозить российские активы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Трамп 21 ноября заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому нужно будет согласиться с планом Вашингтона по прекращению конфликта.

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва получила текст американского плана. По словам главы государства, этот документ может быть положен в основу окончательного разрешения кризиса.

Опубликованный 19 ноября план США предусматривает 28 условий, среди которых ограничение численности ВСУ, подтверждение суверенитета Украины, создание постоянного диалога между Россией и НАТО под координацией США и ряд других предложений.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что предметного обсуждения с Россией американского плана не было, однако действия российской армии должны убедить украинскую власть в необходимости перейти к переговорам как можно скорее.

