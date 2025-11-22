Умерла итальянская эстрадная певица Орнелла Ванони

Фото: www.globallookpress.com/Te-Co

Ее карьера продлилась почти 70 лет, а хиты по сей день переживают новые волны популярности благодаря кинематографу.

Итальянская эстрадная певица Орнелла Ванони скончалась на 92-м году жизни. Сердце знаменитости остановилось, когда она находилась в своем доме в Милане. Об этом сообщают журналисты издания Corriere della Sera.

На родине Ванони считается одной из популярных поп-исполнительниц, является офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Она начала выступать в 1956 году и за долгую карьеру выпустила сотни композиций, множество альбомов и сборников, продала более 65 миллионов записей.

Артистка родилась в Милане 22 сентября 1934 года в обеспеченной семье, училась за границей, в родном городе также окончила академию драматических искусств Piccolo Teatro и стала театральной актрисой, но вскоре получила признание зрителей и как певицы.

Не только узнаваемый голос, но и образ Ванони привлекал публику — стильная, статная, гордая и дерзкая, прямолинейная, с острым чувством юмора. Она выступала всю свою жизнь и была частым гостем телешоу, любимицей ведущего Фабио Фацио.

Ванони начала путь на эстраде с народных песен о криминальном мире Милана, за что получила прозвище cantante della mala («Певица преступного мира»). Первые хиты, написанные возлюбленным Джино Паоли, выпустила в 1963 году, через год стала лауреатом Фестиваля неаполитанской песни. Помимо оригинальных композиций нередко исполняла каверы.

Певица сотрудничала со многими поп- и джазовыми музыкантами, в том числе Фабрицио Де Андре и Лучо Далла. Она восемь раз участвовала в фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо, в последний раз в 2018 году, а в 2020, 2021 и 2023 годах появлялась на сцене театра «Аристон» как приглашенная звезда.

Одним пением Ванони не ограничивалась, принимая приглашения от создателей театральных постановок и фильмов. В 1977 году певица снялась обнаженной для итальянского издания журнала Playboy и взяла с фотографа в качестве оплаты статуэтку скульптора Арнальдо Помодоро.

Повышение интереса к творчеству Ванони спровоцировало включение песни L'Appuntamento в качестве саундтрека к фильму Стивена Содерберга «Двенадцать друзей Оушена». Эта же песня прозвучала в датской картине «Тоскана» в 2022 году.

