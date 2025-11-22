Американский эсминец не пропустил направляющийся в Венесуэлу нефтяной танкер

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Department of Defense

Судну пришлось изменить курс.

Нефтяной танкер Seahorse, идущий под флагом Камеруна в Венесуэлу, изменил курс после встречи с американским эсминцем Stockdale — проследовал в сторону Кубы. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Seahorse направлялось в Венесуэлу для доставки груза топлива 13 ноября, когда на его пути оказался американский эсминец Stockdale. <…> Судно изменило курс, направившись в сторону Кубы, а военный корабль прошел вблизи территориальных вод Венесуэлы в сторону Пуэрто-Рико. С тех пор Seahorse дважды пытался приблизиться к Венесуэле, но оба раза возвращался и до сих пор стоит на холостом ходу в Карибском море», — говорится в материале.

В последнее время в регионе усиливается присутствия американских военных кораблей, в том числе упомянутый Stockdale. Южное командование Вооруженных сил (ВС) США не комментировало ситуацию и не называло цели своих кораблей.

Авторы отметили, что цели американского эсминца в отношении танкера неясны. Stockdale прибыл в Карибское море в конце сентября вместе с десятком других военных кораблей для поддержки объявленных президентом Дональдом Трампом антинаркотических операций в регионе. Однако теперь он якобы отгоняет танкеры.

В Венесуэле есть запасы нефти, но страна все равно нуждается в топливе, так как собственный продукт содержит осадок и серу. Поэтому, подчеркнули журналисты агентства, для его транспортировки необходимы разбавители вроде нафты. Получать ее не позволяет политика «максимального давления» президента США Дональда Трампа на венесуэльского коллегу Николаса Мадуро.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп признал, что его не смущает перспектива нанесения ударов по Мексике в рамках борьбы с наркокартелями и ликвидации поставок запрещенных веществ в Соединенные Штаты.

