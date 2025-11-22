Трамп указал Зеленскому на необходимость одобрить план США по Украине

Фото: Reuters/Annabelle Gordon

Глава Белого дома уверен: стороны близки к завершению конфликта.

Президент США Дональд Трамп 21 ноября заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому нужно будет согласиться с планом Вашингтона по прекращению конфликта.

«У нас есть способ добиться мира. Мы думаем, что знаем, как добиться мира. Он (Зеленский. — Прим. Ред.) должен будет это одобрить», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

По словам американского президента, стороны уже близки к решению проблемы. Трамп также еще раз упомянул о своих хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российский лидер 21 ноября на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза сообщил, что Москва получила текст плана из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. По словам Путина, этот документ может быть положен в основу окончательного разрешения кризиса.

Опубликованный 19 ноября план США предусматривает 28 условий, среди которых ограничение численности ВСУ 600 тысячами человек, подтверждение международного суверенитета Украины, создание постоянного диалога между Россией и НАТО под координацией США для снижения напряженности и развития сотрудничества и ряд других пунктов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что предметного обсуждения с Россией американского плана не было, однако действия российской армии должны убедить украинскую власть в необходимости вести переговоры как можно скорее.

