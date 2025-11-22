Минтранс заявил об отсутствии необходимости в правах для электросамокатчиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

При этом министерство поддерживает введение дополнительного регулирования средств индивидуальной мобильности.

Министерство транспорта не считает необходимым ввести обязательное получение водительских прав для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя директора департамента Минтранса Николай Чередниченко в Совете Федерации.

«Пока речи о том, что они (водители СИМ. — Прим. ред.) должны иметь права, у нас нет», — подчеркнул Чередниченко.

Минтранс после согласования с МВД в сентябре 2025 года добавил ряд изменений в дорожную карту по регулированию СИМ, согласно которым все устройства, в том числе и кикшеринговые, и частные, должны быть зарегистрированы.

Кроме того, Чередниченко добавил, что в дальнейшем рассмотрят вопрос повышения минимального возраста для управления СИМ с 14 до 16 лет при движении по дорогам общего пользования. Уточняется, что ограничения по возрасту не будут действовать в парках и зонах отдыха.

Кроме того, ранее стало известно о предложении депутатов запретить выезд питбайков на дороги общего пользования. Эту меру хотят ввести из-за текущего статуса мини-мотоциклов: они считаются не транспортным средством, а спортивным снарядом, из-за чего ими можно управлять без прав, чем пользуются несовершеннолетние.

