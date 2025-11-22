Не так быстро и легко: экономист усомнился в возможности скорого запрета скидок на маркетплейсах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Введение запрета может стать «не очень хорошей новостью» для потребителей.

Поступившее от ведущих российских банков предложение запретить маркетплейсам инвестировать в скидки и бонусные программы вряд ли будет легко реализовать, заявил 5-tv.ru экономист Игорь Диденко.

«Совершенно не факт, что банки добьются поставленной цели так уж быстро и легко. Все-таки тут вопрос больше политический», — уверен эксперт.

Он подчеркнул, что онлайн-торговля в лице маркетплейсов играет очень значимую социальную роль в России: площадки предоставляют продукты разных категорий по более выгодной стоимости, нежели другие продавцы. Поэтому введение запрета может стать «не очень хорошей новостью» для потребителей.

Ранее, писал 5-tv.ru, основательница Wildberries Татьяна Ким, комментируя идею запретить маркетплейсам делать скидки на товары за расчеты через собственные платежные системы, заявила, что крупные российские банки своим вмешательством пытаются ограничить онлайн-площадки и «наказать» те же Ozon и Wildberries за конкурентоспособность их сервисов. Такую позицию Ким назвала агрессивной, а запретительную инициативу — циничным уничтожением соперников. По мнению предпринимателя, это приведет только к «разгону инфляции».

Ким заявила, что финансовые организации обращаются в Госдуму и проводят закрытые встречи с регулятором, чтобы запретить оплату товаров картами банков маркетплейсов. При этом у них есть собственные онлайн-магазины и маркетплейсы со скидочными программами, экосистемы с кешбэками, льготами и рассрочками. По мнению Ким несправедливо, что «Альфа-Групп», «Совкомбанк», «Т-банка» и «Сбер» формируют собственные программы лояльности, а у цифровых платформ пытаются их отнять.

