«Учишься защищаться»: Меган Маркл шутит о жизни под прицелом камер

Фото: www.globallookpress.com/Mark Thomas

Герцогиня Сассекская впервые за долгое время откровенно рассказала о том, как ее изменило постоянное внимание прессы.

Меган Маркл, которой недавно исполнилось 44 года, дала редкое откровенное интервью Harper’s Bazaar, где рассказала, что годы жизни в центре внимания серьезно изменили ее — особенно после того, как она и принц Гарри ушли от королевских обязанностей. Об этом пишет People.

Говоря о том, как изменилась ее реакция на критику и публичное давление, герцогиня заметила, что стала иначе относиться к собственным границам.

«Думаю, мои границы стали крепче, когда я оказалась на виду у публики. Ты находишь разные способы защитить себя, будь то самосохранение или просто взросление», — рассуждает Маркл.

Это признание стало отсылкой к периоду, когда она оказалась в центре мирового внимания после начала отношений с принцем Гарри в 2016 году. С тех пор многое изменилось: в январе 2020 года пара отказалась от королевских ролей, переехала в США и начала новую жизнь, совмещая благотворительные проекты с воспитанием двоих детей — Арчи и Лилибет.

Однако королевский статус все еще присутствует в повседневности Маркл. Журналистка Harper’s Bazaar отметила, что во время их встреч в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке управляющий дома обращался к Меган «герцогиня Сассекская», даже если в комнате были только они вдвоем.

Несмотря на отказ от официального использования титула «Ее Королевское Высочество», Меган подчеркнула, что фамилия «Сассекс» стала важной частью ее семейной идентичности. В интервью изданию People в этом году она сказала, что это имя «часть их истории любви».

В разговоре с Harper’s Bazaar герцогиня добавила, что годы под пристальным вниманием научили ее отстаивать свои личные решения и не ориентироваться на чужие ожидания.

«В тот момент, когда вы начинаете принимать решения, исходя из мнения других, вы теряете индивидуальность», — заявила Меган.

Несмотря на непростые годы и постоянное давление, Меган подчеркивает, что смогла найти баланс между материнством, карьерой и личной свободой. Она рассказала, что стала строже в вопросах личных границ, но мягче в отношении ошибок — своих и окружающих.

«Совершенства не существует. Я тоже могу совершать ошибки», — признается герцогиня.

Она также вспомнила, как поддержка принца Гарри помогала ей в самые сложные моменты.

«Никто в мире не любит меня так, как он», — сказала Меган.

